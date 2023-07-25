ロシアのプーチン大統領は２４日、性別変更や性別適合手術を原則禁止する法案に署名し、成立させた。下院が１４日に可決、上院が１９日に承認していた。

出生時の性別と性自認が異なるトランスジェンダーの人々の権利を大きく制限する内容で、「西側諸国の（非伝統的）イデオロギーの浸透に壁を設ける」ことが目的とされる。ウクライナ侵攻の中、来年の大統領選を前に、保守層に配慮するプーチン政権の姿勢が鮮明になった。