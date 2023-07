東京--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 株式会社コロプラ(代表取締役社長:宮本貴志、本社:東京都港区)の100%子会社である株式会社Brilliantcrypto(本社:東京都港区、代表取締役社長:馬場功淳)は、Web3がテーマのグローバルカンファレンス「WebX(2023年7月25日開催)」にて、「Proof of Gaming」という新しいモデルを導入したブロックチェーンゲーム『Brilliantcrypto(ブリリアンクリプト)』のプロジェクトを発表しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20230724967094/ja/

New blockchain game "Brilliantcrypto" (Graphic: Business Wire)

ゲーム概要

「Brilliantcrypto」は世界中のユーザーが採掘者となり、宝石やトークンの獲得を目指して、鉱山を採掘していくブロックチェーンゲームです。ユーザーはゲーム内マーケットでつるはしを購入し、探知機などを使用しながら採掘を進めます。採掘に応じてトークンや宝石を入手することができ、宝石はNFT化して様々なメタバースに持ち込める可能性があります。また、宝石は利用したり売買することも可能です。

『Proof of Gaming』とは?

「Proof of Gaming」とは、ビットコインのコンセンサスアルゴリズムである「Proof of Work」※2をゲームに置き換えたモデルです。ビットコインは膨大なハッシュ計算をすることで、マイニングが行われ、価値が証明されます。それと同様に、「Brilliantcrypto」の宝石は世界中の人々がゲームをプレイすることでマイニングが行われ、デジタル世界において宝石の価値が証明されます。

『Proof of Gaming』によるメタバース経済圏の創出

現在のメタバースは発展途上であり、普及しない要因の1つとして経済圏(収入と消費)がないことが挙げられると私たちは考えています。

「Proof of Gaming」によってデジタル世界の宝石の価値が証明されると、ゲーム内だけでなくゲーム外の多様なメタバースに宝石を持ち込むことができる可能性が生まれ、宝石の利用や売買が行われるようになります。そして、取引が活発になればなるほど、価値ある宝石を求めてさらに世界中の人々がゲームをプレイするようになるでしょう。このサイクルの繰り返しによって「Proof of Gaming」はさらに活性化し、その結果としてメタバースに経済圏が創出できるだろうと私たちは考えています。

持続可能なPlay to Earnの実現

近年、ブロックチェーン技術や仮想通貨を組み合わせて、ゲームで遊びながらお金を稼ぐ「Play to Earn」が世界的に注目を集めています。一方で、「Play to Earn」には先行者が利益を得やすい仕組みとなっている持続可能性の課題があります。

私たちの「Proof of Gaming」のモデルは、ゲームのプレイによって宝石の価値を証明することで他人の価値を創出します。そのため持続可能な「Play to Earn」が実現できると考えています。

クローズドβテストについて

正式サービス開始に先立ちクローズドβテストを実施いたします。それに伴い、本日から2023年8月8日(火)14:59(UTC+9)まで、クローズドβテストの参加者募集をいたします。

■クローズドβテストの概要

・募集期間:2023年7月25日(火)14:00~2023年8月8日(火)14:59

・募集人数:少数で実施予定

・開催期間

第1回:2023年8月15日(火)15:00~2023年8月22日(火)14:59

第2回:2023年9月12日(火)15:00~2023年9月19日(火)14:59

第3回:2023年10月10日(火)15:00~2023年10月17日(火)14:59

・クリア報酬①:5000円相当のEthereum

・クリア報酬②:抽選で、欧州No.1を決める大会のパリ・サンジェルマンのホーム戦観戦ペアチケット(航空券付き)6組様にプレゼント

■クローズドβ応募ページ

https://beta-user-registration.brilliantcrypto.net/?lang=ja

■ゲーム公式サイト

https://brilliantcrypto.net/

■SNS

・Twitter https://twitter.com/Brypto_Official

・Discord https://discord.gg/x23GWNu73B

・Youtube https://www.youtube.com/@Brilliantcrypto

※1:Play to Earnとは、「遊んで稼ぐ」という考え方で、ゲームにブロックチェーン技術や仮想通貨を組み合わせることで、ゲームをプレイして稼ぐ仕組みを確立したゲームを指します。

※2:Proof of Work(プルーフ・オブ・ワーク)は、暗号資産のマイニングにおけるコンセンサスアルゴリズムの1つ。ビットコインを始めとした暗号資産の取引や送金データを正しくブロックチェーンにつなぐための計算と承認作業を「マイニング」、これを行う人を「マイナー」と呼び、マイナーによるマイニングによりデータの正しさについての合意を得ることをPoWと呼んでいます。

■株式会社Brilliantcryptoについて

株式会社Brilliantcryptoは、株式会社コロプラが設立したブロックチェーンゲームの事業を行う100%子会社です。ブロックチェーンゲームが抱える課題に真剣に向き合い、人々の目を惹き付けるような、ひときわ輝くゲームを作るために設立されました。ブロックチェーン技術とコロプラグループが長年ゲーム事業で培ってきた豊富なノウハウを活用し、全世界に向けて、新しい価値を創造します。

商号:株式会社Brilliantcrypto(英語表記:Brilliantcrypto, Inc.)

本社: 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立:2022年11月9日

代表取締役:馬場 功淳

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20230724967094/ja/