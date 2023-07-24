【ニューヨーク時事】週明け２４日午前のニューヨーク外国為替市場では、日米欧の中央銀行による金融政策決定会合を週内に控え、様子見姿勢が広がる中、円相場は１ドル＝１４１円近辺で小動きとなっている。午前９時現在は１４０円９５銭～１４１円０５銭と、前週末午後５時比８５銭の円高・ドル安。