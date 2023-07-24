立憲民主党の小沢一郎衆院議員ら同党の有志議員６人が２４日、国会内で会合を開いた。小沢氏は次期衆院選に向け「野党が候補者を統一すれば絶対、自民・公明の候補には負けない。しっかり態勢をつくり、国民の期待に応えたい」と語った。