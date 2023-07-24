佐々木毅元東京大学学長

与野党６党による衆院選挙制度協議会は２４日、政治学者の佐々木毅・元東大学長から意見を聴取した。出席者によると、佐々木氏は「１票の格差」是正により今後も地方選出議員が減る見通しであることに関し、「選択肢として（全体の）議員定数を増やすことも排除しなくていい」と述べた。