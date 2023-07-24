男子ゴルフの最新世界ランキングが２３日付で発表され、松山英樹は前週から五つ上げて２９位だった。１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変わらず、全英オープン選手権を制したブライアン・ハーマン（同）が２６位から１０位に浮上した。 （時事）