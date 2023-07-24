円、１４１円台前半 ロンドン外為
2023年07月24日17時27分
【ロンドン時事】週明け２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日米欧の中央銀行の金融政策決定会合を週内に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４１円台前半で取引された。午前９時現在は１４１円３７～４７銭と、前週末午後４時比３２銭の円高・ドル安。
円、１４１円台前半 ロンドン外為
2023年07月24日17時27分
【ロンドン時事】週明け２４日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、日米欧の中央銀行の金融政策決定会合を週内に控えて様子見ムードが強い中、１ドル＝１４１円台前半で取引された。午前９時現在は１４１円３７～４７銭と、前週末午後４時比３２銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル