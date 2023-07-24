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北朝鮮ミサイルで協力強化　日米韓高官が電話会談

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北朝鮮ミサイルで協力強化　日米韓高官が電話会談

2023年07月24日13時12分

１２日に行われた北朝鮮の新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１８」の試射（朝鮮通信・時事）

１２日に行われた北朝鮮の新型大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）「火星１８」の試射（朝鮮通信・時事）

　外務省の森健良事務次官、米国のシャーマン国務副長官、韓国の張虎鎭外務第１次官は２４日、電話会談を行った。北朝鮮による相次ぐ弾道ミサイル発射を強く非難し、「国際社会に対する明白かつ深刻な挑戦」とする立場を改めて共有。日米韓の安全保障分野の協力を進め、抑止力・対処力を強化することを確認した。

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　また、東京電力福島第１原発の処理水海洋放出に関する「偽情報」対策について意見を交わした。

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