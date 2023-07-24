米原潜が韓国・済州入港 相次ぐ展開、北朝鮮反発か
2023年07月24日11時46分
【ソウル時事】米軍の原子力潜水艦アナポリスが２４日、韓国南部・済州島の韓国海軍基地に入港した。韓国国防省は軍需物資補給などが目的と説明しているが、北朝鮮に抑止力を誇示する狙いもありそうだ。
韓国には米戦略原子力潜水艦ケンタッキーが１８～２１日に南東部・釜山に寄港したばかり。北朝鮮は戦略原潜に対抗して１９日に短距離弾道ミサイル２発を発射した。今回の入港にも反発する可能性がある。
米原潜が韓国・済州入港 相次ぐ展開、北朝鮮反発か
2023年07月24日11時46分
【ソウル時事】米軍の原子力潜水艦アナポリスが２４日、韓国南部・済州島の韓国海軍基地に入港した。韓国国防省は軍需物資補給などが目的と説明しているが、北朝鮮に抑止力を誇示する狙いもありそうだ。
韓国には米戦略原子力潜水艦ケンタッキーが１８～２１日に南東部・釜山に寄港したばかり。北朝鮮は戦略原潜に対抗して１９日に短距離弾道ミサイル２発を発射した。今回の入港にも反発する可能性がある。
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