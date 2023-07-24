女子テニスの最新世界ランキングが２４日付で発表され、日比野菜緒（ブラス）は前週から一つ上げて１２５位だった。戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は４４１位。

１位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）ら上位に変動はなかった。 （時事）