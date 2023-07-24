日比野は１２５位 女子テニス世界ランク
2023年07月24日11時20分
女子テニスの最新世界ランキングが２４日付で発表され、日比野菜緒（ブラス）は前週から一つ上げて１２５位だった。戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は４４１位。
１位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）ら上位に変動はなかった。 （時事）
日比野は１２５位 女子テニス世界ランク
2023年07月24日11時20分
女子テニスの最新世界ランキングが２４日付で発表され、日比野菜緒（ブラス）は前週から一つ上げて１２５位だった。戦列を離れている大坂なおみ（フリー）は４４１位。
１位のイガ・シフィオンテク（ポーランド）ら上位に変動はなかった。 （時事）
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