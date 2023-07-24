【ロサンゼルス時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２３日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による最終ラウンドが行われ、１７位から出た久常涼は米ツアー自身最高の１０位に入った。７バーディー、３ボギーの６７で回り、１１点を加えて通算３４点に伸ばした。

アクシェイ・バティア（米国）が通算４０点で並んだパトリック・ロジャーズ（同）とのプレーオフを制し、ツアー初優勝。