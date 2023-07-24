世界最高峰の自転車ロードレース、ツール・ド・フランスは２３日、サンカンタンアンイブリーヌからパリまでの最終第２１ステージ（１１５．５キロ）が行われ、ヨナス・ビンゲゴール（デンマーク）が２年連続で総合優勝を遂げた。最終ステージはヨルディ・メーユス（ベルギー）が制した。 （時事）