【ニューヨーク時事】自動車レースのインディカー・シリーズ第１２戦は２３日、米アイオワ州ニュートンのアイオワ・スピードウエーで決勝が行われ、佐藤琢磨（ホンダ）は２５位だった。

オーバルコースでの複数レースにスポット参戦している佐藤は、今季４戦目。ジョセフ・ニューガーデン（米国、シボレー）が第１１戦に続いて制し、今季４勝目を挙げた。