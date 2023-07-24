佐藤は２５位 インディカー
2023年07月24日08時55分
【ニューヨーク時事】自動車レースのインディカー・シリーズ第１２戦は２３日、米アイオワ州ニュートンのアイオワ・スピードウエーで決勝が行われ、佐藤琢磨（ホンダ）は２５位だった。
オーバルコースでの複数レースにスポット参戦している佐藤は、今季４戦目。ジョセフ・ニューガーデン（米国、シボレー）が第１１戦に続いて制し、今季４勝目を挙げた。
佐藤は２５位 インディカー
2023年07月24日08時55分
【ニューヨーク時事】自動車レースのインディカー・シリーズ第１２戦は２３日、米アイオワ州ニュートンのアイオワ・スピードウエーで決勝が行われ、佐藤琢磨（ホンダ）は２５位だった。
オーバルコースでの複数レースにスポット参戦している佐藤は、今季４戦目。ジョセフ・ニューガーデン（米国、シボレー）が第１１戦に続いて制し、今季４勝目を挙げた。
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