【ブダペスト時事】自動車のＦ１シリーズ第１２戦、ハンガリー・グランプリ（ＧＰ）は２３日、ブダペスト近郊のハンガロリンクで決勝が行われ、２番手から出たレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が７連勝で今季９勝目を挙げた。通算４４勝目。アルファタウリの角田裕毅は１５位。新たなチームメートとなったダニエル・リカルド（オーストラリア）は１３位だった。

ホンダＲＢＰＴのパワーユニットを搭載するレッドブル勢は、昨季最終戦から１２連勝（今季第６戦は中止）となり、連続勝利の新記録を樹立。開幕からの連勝でも、１９８８年にマクラーレン・ホンダがマークした１１連勝に並んだ。