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フェルスタッペン９勝目　角田１５位、レッドブル１２連勝―Ｆ１

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フェルスタッペン９勝目　角田１５位、レッドブル１２連勝―Ｆ１

2023年07月24日07時53分

ハンガリー・グランプリで優勝し、喜ぶレッドブルのフェルスタッペン（右）と３位に入ったチームメートのペレス＝２３日、ブダペスト近郊のハンガロリンク（ＡＦＰ時事）

ハンガリー・グランプリで優勝し、喜ぶレッドブルのフェルスタッペン（右）と３位に入ったチームメートのペレス＝２３日、ブダペスト近郊のハンガロリンク（ＡＦＰ時事）

  • ハンガリー・グランプリ決勝で、チェッカーフラッグを受けるレッドブルのフェルスタッペン。今季９勝目を挙げた＝２３日、ブダペスト近郊のハンガロリンク（ＡＦＰ時事）

　【ブダペスト時事】自動車のＦ１シリーズ第１２戦、ハンガリー・グランプリ（ＧＰ）は２３日、ブダペスト近郊のハンガロリンクで決勝が行われ、２番手から出たレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）が７連勝で今季９勝目を挙げた。通算４４勝目。アルファタウリの角田裕毅は１５位。新たなチームメートとなったダニエル・リカルド（オーストラリア）は１３位だった。
　ホンダＲＢＰＴのパワーユニットを搭載するレッドブル勢は、昨季最終戦から１２連勝（今季第６戦は中止）となり、連続勝利の新記録を樹立。開幕からの連勝でも、１９８８年にマクラーレン・ホンダがマークした１１連勝に並んだ。

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