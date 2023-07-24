【ホイレーク（英国）時事】男子ゴルフの今季メジャー最終戦、全英オープン選手権は２３日、英ホイレークのロイヤルリバプールＧＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、単独首位から出た３６歳のブライアン・ハーマン（米国）が通算１３アンダーで逃げ切り、メジャー初優勝を果たした。松山英樹は３アンダーの１３位。