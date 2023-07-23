全英ゴルフ・談話
2023年07月23日23時30分
◇悔しい
星野陸也 悔しい。後半は今まで経験のないような雨風の中で、途中までいいスコアで回っていたが、１７番で全てチャラになった。トリプルボギー二つ（３番と１７番）は記憶にないが、収穫もあり、いい経験ができた。（時事）
全英ゴルフ・談話
2023年07月23日23時30分
◇悔しい
星野陸也 悔しい。後半は今まで経験のないような雨風の中で、途中までいいスコアで回っていたが、１７番で全てチャラになった。トリプルボギー二つ（３番と１７番）は記憶にないが、収穫もあり、いい経験ができた。（時事）
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