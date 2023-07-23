男子４００メートル個人メドレーでフランスの新鋭マルシャンが金字塔を打ち立てた。２位以下を大きく引き離す圧倒的なスピード。高速水着時代の２００８年にマイケル・フェルプス（米国）が出した最も古い世界記録を１秒以上も更新した。

表彰式ではフェルプスから金メダルを首に掛けられて笑顔を見せた。自国開催となる来年のパリ五輪に向けて弾みのつく結果に、「ここで達成できたのは素晴らしい。まだまだこれから」。さらなる高みを見据えた。