陸上のダイヤモンドリーグ（ＤＬ）は２３日、ロンドンで行われ、男子４００メートルリレーで坂井隆一郎（大阪ガス）、柳田大輝（東洋大）、小池祐貴、上山紘輝（ともに住友電工）の走順で臨んだ日本が今季世界最高タイの３７秒８０で勝った。昨夏の世界選手権で決勝に進んだ８チームを除いた記録上位８チームに与えられる８月の世界選手権（ブダペスト）出場権獲得に大きく前進した。（時事）