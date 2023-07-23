ロッテがサヨナラ勝ち。２―３の六回に山口のソロで追い付き、延長十回２死満塁から安田が右前打を放ち、接戦にけりをつけた。６番手の横山がプロ初勝利。ソフトバンクは５４年ぶりの１１連敗。拙攻が響き、最後は津森が打たれた。