主な日本選手の成績（２２日） 欧州サッカー
2023年07月23日20時34分
【スイス】
▽瀬古（グラスホッパー） 開幕節のセルベット戦にフル出場。１―３。（時事）
主な日本選手の成績（２２日） 欧州サッカー
2023年07月23日20時34分
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