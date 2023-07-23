３１歳の北勝富士は初優勝を逃した。本割で錦木を破り、豊昇龍との決定戦に。押していったものの、前傾姿勢を保つ相手をはたいてしまい、一気に土俵の外に追いやられた。「我慢していけばよかった。まだまだ稽古が足りない」と悔しさをにじませた。

賜杯獲得にはあと一歩届かなかったが、幕内では初めての１２勝。敢闘賞も手にし、「またこつこつと稽古していく」と誓った。