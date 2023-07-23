日本ハムが北海道に移転した２００４年以降で最長の１２連敗を喫した。６点を追う九回は３連打で無死満塁とし、マルティネスが本塁打。「最近得点力が低迷しているので、たくさん点を取りたかった」。反撃の機運が高まったが、後続はあえなく凡退した。

一回の清宮のソロで先制後は追加点を奪えず、逆転を許した。清宮は「そこが課題なのでどうにかしたい。シンプルにもっと打ちたい」と話した。