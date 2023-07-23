元大関の朝乃山が、再出場した１２日目からの４連勝で給金を直した。けんか四つの関脇若元春との一番。相手に得意の左差しを許したが、やや強引な巻き替えから、力で寄り切った。

東前頭４枚目まで番付を戻した今場所は、左腕を痛めて８日目から休場。優勝争いに絡めなかった悔しさをにじませ、「来場所こそは」と意気込みを示した。