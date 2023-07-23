大相撲名古屋場所・幕内勝負結果 （千秋楽）
2023年07月23日18時30分
大翔鵬○― 狼 雅 翠富士○― 北青鵬
（６―９） （８―７） （４―１１）（５―１０）
宝富士○― 剣 翔 阿武咲 ―○御嶽海
（９―６） （５―１０）（６―９） （３―１２）
湘南海○― 妙義龍 正 代 ―○宇 良
（１０―５）（６―９） （６―９） （７―８）
遠 藤○― 錦富士 琴恵光 ―○翔 猿
（１０―５）（５―１０）（８―７） （９―６）
佐田海 ―○碧 山 錦 木 ―○北勝富
（５―１０）（９―６） （１０―５）（１２―３）
豪ノ山○― 玉 鷲 琴ノ若○― 竜 電
（１０―５）（８―７） （１１―４）（１０―５）
高 安○― 千代翔 朝乃山○― 若元春
（７―８） （６―９） （８(3)４） （９―６）
武将山 ―○王 鵬 隆の勝○― 大栄翔
（３―１２）（６―９） （８―７） （９―６）
平戸海 ―○琴勝峰 豊昇龍○― 伯桜鵬
（５―１０）（７―８） （１２―３）（１１―４） 休場＝照富士
金峰山 ―○明 生 阿 炎○― 霧 島 貴景勝
（７―８） （８―７） （６―９） （６(2)７） 若隆景
（注）丸数字は休場数です。