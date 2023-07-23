大翔鵬○― 狼 雅 翠富士○― 北青鵬

（６―９） （８―７） （４―１１）（５―１０）

宝富士○― 剣 翔 阿武咲 ―○御嶽海

（９―６） （５―１０）（６―９） （３―１２）

湘南海○― 妙義龍 正 代 ―○宇 良

（１０―５）（６―９） （６―９） （７―８）

遠 藤○― 錦富士 琴恵光 ―○翔 猿

（１０―５）（５―１０）（８―７） （９―６）

佐田海 ―○碧 山 錦 木 ―○北勝富

（５―１０）（９―６） （１０―５）（１２―３）

豪ノ山○― 玉 鷲 琴ノ若○― 竜 電

（１０―５）（８―７） （１１―４）（１０―５）

高 安○― 千代翔 朝乃山○― 若元春

（７―８） （６―９） （８(3)４） （９―６）

武将山 ―○王 鵬 隆の勝○― 大栄翔

（３―１２）（６―９） （８―７） （９―６）

平戸海 ―○琴勝峰 豊昇龍○― 伯桜鵬

（５―１０）（７―８） （１２―３）（１１―４） 休場＝照富士

金峰山 ―○明 生 阿 炎○― 霧 島 貴景勝

（７―８） （８―７） （６―９） （６(2)７） 若隆景

（注）丸数字は休場数です。