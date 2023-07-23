懸賞は１３８８本 大相撲名古屋場所
2023年07月23日17時38分
大相撲名古屋場所は２３日、千秋楽を迎え、懸賞総数は１３８８本に達した。１日当たりの最多は千秋楽の１３９本。
懸賞は１３８８本 大相撲名古屋場所
2023年07月23日17時38分
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