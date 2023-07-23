錦織、６９位とツアー復帰戦 男子テニス
2023年07月23日15時06分
【ニューヨーク時事】男子テニスのアトランタ・オープン（２４日開幕）の主催者は２２日、シングルスの組み合わせを発表し、２０２１年１０月以来のツアー出場となる錦織圭（ユニクロ）は、１回戦で世界ランキング６９位のジョーダン・トンプソン（オーストラリア）と対戦することが決まった。
錦織は昨年１月に股関節の手術を受け、今年６月の下部ツアー大会で約１年８カ月ぶりに実戦復帰した。最新の世界ランキングは４３８位。
錦織、６９位とツアー復帰戦 男子テニス
2023年07月23日15時06分
【ニューヨーク時事】男子テニスのアトランタ・オープン（２４日開幕）の主催者は２２日、シングルスの組み合わせを発表し、２０２１年１０月以来のツアー出場となる錦織圭（ユニクロ）は、１回戦で世界ランキング６９位のジョーダン・トンプソン（オーストラリア）と対戦することが決まった。
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