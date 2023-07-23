【ニューヨーク時事】米大リーグ、レンジャーズのコリー・シーガー内野手が２２日、右手親指の捻挫のため１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入った。２１日まで６６試合に出場して打率３割５分をマーク。規定打席数に到達間近だった。ア・リーグの首位打者争いは２２日現在、レッドソックスの吉田正尚外野手が３割１分９厘でトップに立っている。