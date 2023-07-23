女子ゴルフの大東建託いい部屋ネット・レディースは２３日、福岡県のザ・クイーンズヒルＧＣで前日サスペンデッドとなった第３ラウンドの残りが行われ、２５歳の小滝水音が通算１８アンダーでツアー初優勝を果たした。

小滝は「黄金世代」と呼ばれる１９９８年度生まれで、同世代１３人目の優勝者。今大会は当初の７２ホールから５４ホールに短縮された。