米女子ゴルフ・談話
2023年07月23日10時17分
◇また組めれば
笹生優花 （ブティエとのプレーは）楽しかったのもあるし、自分より経験が長い分、学ぶことは多かった。もしやらせてくれるのであれば、また彼女と組めればと思う。（時事）
米女子ゴルフ・談話
2023年07月23日10時17分
◇また組めれば
笹生優花 （ブティエとのプレーは）楽しかったのもあるし、自分より経験が長い分、学ぶことは多かった。もしやらせてくれるのであれば、また彼女と組めればと思う。（時事）
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