久常涼、１７位に後退 米男子ゴルフ
2023年07月23日10時00分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２２日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による第３ラウンドが行われ、１５位で出た久常涼は４バーディー、２ボギーの６９で回り、通算２３点で１７位に後退した。
パトリック・ロジャーズ（米国）が３４点で首位に立った。
久常涼、１７位に後退 米男子ゴルフ
2023年07月23日10時00分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２２日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による第３ラウンドが行われ、１５位で出た久常涼は４バーディー、２ボギーの６９で回り、通算２３点で１７位に後退した。
パトリック・ロジャーズ（米国）が３４点で首位に立った。
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