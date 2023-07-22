東 西

高 橋―英乃海

大奄美―獅 司

貴健斗―志摩海

紫 雷―東 龍

友 風―北の若

玉正鳳―千代栄

千代海―東白龍

欧勝馬―対馬洋

勇 磨―島津海

一山本―千代丸

白鷹山―水戸龍

天空海―熱海富

輝 ―美ノ海