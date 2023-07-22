【ホイレーク（英国）時事】男子ゴルフの今季メジャー最終戦、全英オープン選手権は２２日、英ホイレークのロイヤルリバプールＧＣ（パー７１）で第３ラウンドが始まり、通算２オーバーの３９位で予選を通過した星野陸也がスタートした。

通算イーブンパーの２５位で決勝ラウンドに進んだ松山英樹は、ビクトル・ホブラン（ノルウェー）と同組で午後にティーオフ。

第２ラウンドを終え、ブライアン・ハーマン（米国）が通算１０アンダーで単独首位。