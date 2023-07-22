卓球のパリ五輪シングルス代表国内選考ポイントが懸かる全農カップ東京大会第１日は２２日、東京・東洋大赤羽台キャンパスで行われ、女子は早田ひな（日本生命）、平野美宇（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）らが準決勝に進んだ。木原美悠、長崎美柚（ともに木下グループ）は１回戦で敗退。

男子は張本智和（智和企画）が準々決勝で宇田幸矢（明大）に競り勝ち、戸上隼輔（同）らも４強入りした。