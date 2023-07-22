パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年07月22日16時35分
【出場選手登録】▽オリックス・石川亮捕手、渡辺大樹外野手▽ソフトバンク・海野隆司捕手、生海外野手▽西武・ペイトン外野手▽ロッテ・西野勇士投手
パ・リーグ公示（２２日） プロ野球
2023年07月22日16時35分
【出場選手登録】▽オリックス・石川亮捕手、渡辺大樹外野手▽ソフトバンク・海野隆司捕手、生海外野手▽西武・ペイトン外野手▽ロッテ・西野勇士投手
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