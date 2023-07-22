久常、１５位浮上 米男子ゴルフ
2023年07月22日14時33分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２１日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による第２ラウンドが行われ、１１２位で出た久常涼は１イーグル、６バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１７点で１５位に浮上した。
川村昌弘は通算３点、小平智はマイナス３点で予選落ち。ライアン・ジェラード（米国）が３０点で首位に立った。
久常、１５位浮上 米男子ゴルフ
2023年07月22日14時33分
【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２１日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による第２ラウンドが行われ、１１２位で出た久常涼は１イーグル、６バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１７点で１５位に浮上した。
川村昌弘は通算３点、小平智はマイナス３点で予選落ち。ライアン・ジェラード（米国）が３０点で首位に立った。
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