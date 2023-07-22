【ニューヨーク時事】米男子ゴルフのバラクーダ選手権は２１日、カリフォルニア州トラッキーのタホマウンテンＣ（パー７１）でステーブルフォード方式（得点制）による第２ラウンドが行われ、１１２位で出た久常涼は１イーグル、６バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１７点で１５位に浮上した。

川村昌弘は通算３点、小平智はマイナス３点で予選落ち。ライアン・ジェラード（米国）が３０点で首位に立った。