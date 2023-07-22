▽カブス・鈴木 カージナルス戦に５番右翼で出場し、４打数無安打、３三振。打率２割５分９厘。

▽オリオールズ・藤浪 レイズ戦で０―２の七回に２番手で登板し、ソロ本塁打を許して１回１安打１失点、１奪三振。防御率８．５８。（時事）