全英ゴルフ・談話
2023年07月22日09時17分
◇いい経験になった
安森一貴 最後は悔しい結果になってしまった。メジャーはこんなに厳しくて、苦しい感じなんだなと思った。この２日間、楽しかったこともあり、いい経験になった。（時事）
全英ゴルフ・談話
2023年07月22日09時17分
◇いい経験になった
安森一貴 最後は悔しい結果になってしまった。メジャーはこんなに厳しくて、苦しい感じなんだなと思った。この２日間、楽しかったこともあり、いい経験になった。（時事）
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