クリミア橋攻撃を示唆 ゼレンスキー氏「破壊すべきだ」
2023年07月22日08時38分
ウクライナのゼレンスキー大統領は２１日、ロシアの占領下にある南部クリミア半島とロシア本土を結ぶ自動車・鉄道橋「クリミア橋」について、「攻撃目標だ」との認識を示し、破壊すべきだと述べた。米西部コロラド州アスペンで開かれた安全保障フォーラムでオンライン演説した。
橋では１７日に爆発があり、３人が死傷。ゼレンスキー氏の発言は、ウクライナ軍による攻撃だったことを示唆するものだ。
クリミア橋攻撃を示唆 ゼレンスキー氏「破壊すべきだ」
2023年07月22日08時38分
ウクライナのゼレンスキー大統領は２１日、ロシアの占領下にある南部クリミア半島とロシア本土を結ぶ自動車・鉄道橋「クリミア橋」について、「攻撃目標だ」との認識を示し、破壊すべきだと述べた。米西部コロラド州アスペンで開かれた安全保障フォーラムでオンライン演説した。
橋では１７日に爆発があり、３人が死傷。ゼレンスキー氏の発言は、ウクライナ軍による攻撃だったことを示唆するものだ。
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