北朝鮮が巡航ミサイル発射
2023年07月22日08時31分
【ソウル時事】韓国軍は２２日、北朝鮮が同日午前４時（日本時間同）ごろから、黄海に向けて巡航ミサイルを複数発射したと明らかにした。北朝鮮は、１９日に短距離弾道ミサイル２発を日本海に発射したばかり。米戦略原子力潜水艦の韓国寄港などに反発し、威嚇を強めている。
北朝鮮が巡航ミサイル発射
2023年07月22日08時31分
【ソウル時事】韓国軍は２２日、北朝鮮が同日午前４時（日本時間同）ごろから、黄海に向けて巡航ミサイルを複数発射したと明らかにした。北朝鮮は、１９日に短距離弾道ミサイル２発を日本海に発射したばかり。米戦略原子力潜水艦の韓国寄港などに反発し、威嚇を強めている。
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ウォール・ストリート・ジャーナル