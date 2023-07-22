落下の橋桁、撤去開始 国道バイパスで８人死傷―静岡
2023年07月22日09時04分
静岡市清水区の工事現場で橋桁が落下し、作業員ら８人が死傷した事故で、国土交通省静岡国道事務所は２２日、橋桁の撤去作業を開始した。８月半ばごろの撤去完了と通行規制の解除を目指している。
事故は６日未明に発生。清水区尾羽の国道１号静清バイパスの高架化工事現場で橋桁が落下し、作業員２人が死亡、６人が重軽傷を負った。
落下の橋桁、撤去開始 国道バイパスで８人死傷―静岡
2023年07月22日09時04分
静岡市清水区の工事現場で橋桁が落下し、作業員ら８人が死傷した事故で、国土交通省静岡国道事務所は２２日、橋桁の撤去作業を開始した。８月半ばごろの撤去完了と通行規制の解除を目指している。
事故は６日未明に発生。清水区尾羽の国道１号静清バイパスの高架化工事現場で橋桁が落下し、作業員２人が死亡、６人が重軽傷を負った。
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