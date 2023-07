サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジアラビア開発基金(SFD)最高経営責任者(CEO)のスルタン・アル・マルシャド氏は、SFD本部のあるリヤドにて、バハマ観光・投資・航空省副首相兼大臣のアイザック・チェスター・クーパー氏と、1,000万ドル相当の初の開発融資契約を締結しました。

(from left to right) Deputy Prime Minister and Minister of The Bahamas Ministry of Tourism, Investments & Aviation, Hon. Isaac Chester Cooper & The Saudi Fund for Development (SFD) Chief Executive Officer, H.E. Sultan Al-Marshad. (Photo: AETOSWire)