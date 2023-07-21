政府、副長官補に前防衛次官起用へ
2023年07月21日23時58分
政府は、安全保障や危機管理を担当する高橋憲一官房副長官補の後任に、防衛省の鈴木敦夫前事務次官を充てる方向で検討に入った。関係者が２１日、明らかにした。防衛次官経験者を起用すれば、高橋氏に続いて２代連続となる。
政府、副長官補に前防衛次官起用へ
2023年07月21日23時58分
政府は、安全保障や危機管理を担当する高橋憲一官房副長官補の後任に、防衛省の鈴木敦夫前事務次官を充てる方向で検討に入った。関係者が２１日、明らかにした。防衛次官経験者を起用すれば、高橋氏に続いて２代連続となる。
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