ＮＹ円下落、１４１円台前半
2023年07月21日22時44分
【ニューヨーク時事】週末２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀が金融緩和策を修正する可能性は低いとの一部報道を受け、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台前半に下落した。午前９時現在は１４１円３０～４０銭と、前日午後５時比１円２８銭の大幅な円安・ドル高。
対ユーロでも大きく値下がりし、１ユーロ＝１５７円３０～４０銭と、１円４５銭の円安・ユーロ高。
ＮＹ円下落、１４１円台前半
2023年07月21日22時44分
【ニューヨーク時事】週末２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀が金融緩和策を修正する可能性は低いとの一部報道を受け、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台前半に下落した。午前９時現在は１４１円３０～４０銭と、前日午後５時比１円２８銭の大幅な円安・ドル高。
対ユーロでも大きく値下がりし、１ユーロ＝１５７円３０～４０銭と、１円４５銭の円安・ユーロ高。
こんな記事も
国際用語
国際
ロシア、黒海でミサイル演習 穀物合意停止で威嚇強化(07/21 23:39)
米歌手トニー・ベネットさん死去 ９６歳、「霧のサンフランシスコ」(07/21 22:58)
ＮＹ株、続伸(07/21 22:58)
ロシア中銀、８．５％に利上げ 追加引き締め示唆(07/21 22:44)
ＮＹ円下落、１４１円台前半(07/21 22:44)
「大連立」に現実味 保守派、前進党の政権入り拒否―タイ(07/21 22:40)
旧式戦車、初の引き渡し ウクライナ支援―独(07/21 21:36)
円急落、１４１円台後半 ロンドン外為(07/21 20:40)
ベートーベンの骨、永眠の地に 死因究明へさらなる調査(07/21 20:31)
猛暑の影響、世界各地に 山火事、健康被害に懸念(07/21 20:30)
駐英ウクライナ大使解任 ゼレンスキー氏批判し更迭か(07/21 20:25)
ソウルで襲撃、４人死傷 ３０代刃物男、現場で逮捕―韓国(07/21 19:46)
拘束邦人に初の対面面会 健康に問題なし―北京(07/21 19:21)
反スパイ法、日本企業に説明 懸念払拭で投資呼び掛けか―中国(07/21 19:12)
ロシア、兵役１８～３０歳に拡大 改正法案を修正(07/21 19:06)
処理水放出、日本側に懸念伝達 「食品安全が最優先」―香港長官(07/21 18:32)
中国、ロシア非難せず ウクライナの総領事館被害(07/21 18:20)
ＡＩ作成コンテンツを明示へ 米７社と取り決め―バイデン政権(07/21 18:15)
与党２補選惨敗、政権に痛手 ジョンソン氏の選挙区は死守―英(07/21 18:08)
検察に警察官の捜査依頼 １４人死亡の地下道水没事故―韓国政府(07/21 17:58)
トルコが和平仲介模索か イスラエル・パレスチナ首脳を招待(07/21 17:36)
円下落、１４１円台前半 ロンドン外為(07/21 17:23)
米豪主導の軍事演習開始 中国にらみ、１３カ国参加(07/21 16:46)
反スパイ法で説明会開催へ 日米韓とＥＵ向け―中国(07/21 16:00)
民主ケネディ氏が異例の議会証言 大統領選出馬も共和とタッグ―米(07/21 14:51)
保守党、議席を死守 ジョンソン元首相の辞職に伴う補選―英(07/21 12:19)
まだ調査できず ザポロジエ原発の屋根―ＩＡＥＡ(07/21 11:38)
米大使らのメール流出か 中国発サイバー攻撃で―報道(07/21 11:18)
米原潜展開は「正当な防御措置」 韓国(07/21 10:50)
ＡＩ国際機関設置「検討を」 自律型兵器禁止も訴え―国連総長(07/21 09:19)
ウォール・ストリート・ジャーナル