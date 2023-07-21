【ニューヨーク時事】週末２１日午前のニューヨーク外国為替市場では、日銀が金融緩和策を修正する可能性は低いとの一部報道を受け、円売り・ドル買いが進んだ海外市場の流れを引き継ぎ、円相場は１ドル＝１４１円台前半に下落した。午前９時現在は１４１円３０～４０銭と、前日午後５時比１円２８銭の大幅な円安・ドル高。

対ユーロでも大きく値下がりし、１ユーロ＝１５７円３０～４０銭と、１円４５銭の円安・ユーロ高。