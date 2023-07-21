円急落、１４１円台後半 ロンドン外為
2023年07月21日20時40分
【ロンドン時事】週末２１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４１円台後半に急落した。日銀が、長短金利操作などの金融政策を修正する必要性は乏しいとの認識を示したとの一部報道を受け、円売り・ドル買いの勢いが強まった。正午現在は１４１円７４～８４銭と、前日午後４時比１円４８銭の円安・ドル高。
円急落、１４１円台後半 ロンドン外為
2023年07月21日20時40分
【ロンドン時事】週末２１日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４１円台後半に急落した。日銀が、長短金利操作などの金融政策を修正する必要性は乏しいとの認識を示したとの一部報道を受け、円売り・ドル買いの勢いが強まった。正午現在は１４１円７４～８４銭と、前日午後４時比１円４８銭の円安・ドル高。
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ウォール・ストリート・ジャーナル