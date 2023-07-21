青木幹雄氏の合同葬、来月２９日に
2023年07月21日19時19分
自民党は、官房長官や党参院議員会長などを歴任し、６月に死去した青木幹雄氏の党葬を、青木家と合同で８月２９日に執り行う方針を固めた。来週にも正式決定する。葬儀委員長は岸田文雄首相が務める。党関係者が２１日、明らかにした。
青木幹雄氏の合同葬、来月２９日に
2023年07月21日19時19分
自民党は、官房長官や党参院議員会長などを歴任し、６月に死去した青木幹雄氏の党葬を、青木家と合同で８月２９日に執り行う方針を固めた。来週にも正式決定する。葬儀委員長は岸田文雄首相が務める。党関係者が２１日、明らかにした。
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