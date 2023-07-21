社会人野球の第９４回都市対抗大会第８日は２１日、東京ドームで２回戦３試合が行われ、ＪＲ東日本（東京都）、三菱自動車岡崎（岡崎市）が準々決勝に進んだ。

ＪＲ東日本はパナソニック（門真市）に４―３で逆転勝ち。三菱自動車岡崎はＳＵＢＡＲＵ（太田市）に９―３で大勝した。

ヤマハ（浜松市）はＪＲ東日本東北（仙台市）と対戦。