ＪＲ東日本など８強入り 都市対抗野球
2023年07月21日21時33分
社会人野球の第９４回都市対抗大会第８日は２１日、東京ドームで２回戦３試合が行われ、ＪＲ東日本（東京都）、三菱自動車岡崎（岡崎市）、ヤマハ（浜松市）が準々決勝に進んだ。
ＪＲ東日本はパナソニック（門真市）に４―３で逆転勝ち。三菱自動車岡崎はＳＵＢＡＲＵ（太田市）に９―３で大勝し、ヤマハはＪＲ東日本東北（仙台市）を５―０で下した。
ＪＲ東日本など８強入り 都市対抗野球
2023年07月21日21時33分
社会人野球の第９４回都市対抗大会第８日は２１日、東京ドームで２回戦３試合が行われ、ＪＲ東日本（東京都）、三菱自動車岡崎（岡崎市）、ヤマハ（浜松市）が準々決勝に進んだ。
ＪＲ東日本はパナソニック（門真市）に４―３で逆転勝ち。三菱自動車岡崎はＳＵＢＡＲＵ（太田市）に９―３で大勝し、ヤマハはＪＲ東日本東北（仙台市）を５―０で下した。
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