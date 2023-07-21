高 史明さん（コ・サミョン、本名金天三＝キム・チョンサム＝作家）１５日午後５時３０分、老衰のため神奈川県大磯町の自宅で死去、９１歳。葬儀は近親者で済ませた。喪主は編集者の丸尾素子（まるお・もとこ）さん。



〔写真特集〕追悼2023

３２年、在日朝鮮人２世として山口県下関市に生まれた。７５年「生きることの意味」で日本児童文学者協会賞を受賞。同年に１２歳で自殺した息子、岡真史さんの遺稿詩集「ぼくは１２歳」を妻の岡百合子さんと共編し、話題となった。