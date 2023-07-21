中島ら第２ラウンド 全英ゴルフ
2023年07月21日17時43分
【ホイレーク（英国）時事】男子ゴルフの今季メジャー最終戦、全英オープン選手権は２１日、英ホイレークのロイヤルリバプールＧＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、初日に１オーバーで４８位だった中島啓太がスタートした。比嘉一貴、平田憲聖もティーオフ。
初日１アンダーで１９位につけた松山英樹は午後に出る。
中島ら第２ラウンド 全英ゴルフ
2023年07月21日17時43分
【ホイレーク（英国）時事】男子ゴルフの今季メジャー最終戦、全英オープン選手権は２１日、英ホイレークのロイヤルリバプールＧＣ（パー７１）で第２ラウンドが行われ、初日に１オーバーで４８位だった中島啓太がスタートした。比嘉一貴、平田憲聖もティーオフ。
初日１アンダーで１９位につけた松山英樹は午後に出る。
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